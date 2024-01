Kasutatud autode müüja: hinnalangust ei maksa lähiajal oodata

Mullu stabiliseerusid kasutatud autode hinnad kõigis kolmes riigis, kuid on endiselt pandeemia eelsest ajast kõrgemad. «Hinnalangust ei maksa lähiajal oodata, sest uued sõidukid maksavad varasemast oluliselt rohkem ning see mõjutab ka järelturgu. Viie aasta taguse ajaga võrreldes on pruugitud autode hind teinud läbi märkimisväärse tõusu,» tõdes Uukkivi.