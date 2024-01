Äripäev: Ragnar Klavani investeerimisportfell on väärt üle 10 miljoni

Klavan ütles investor Toomase konverentsil esinedes, et tema suurim rahapaigutus on tehtud taristuehitusettevõttesse Verston (Klavanil on seal 10-protsendiline osalus - toim), kelle juhid Veiko Veskimäe ja Erkko Saluste on teinud väga head tööd. Äripäev kirjutab, et kui Klavan 2012-2013. aastate paiku investeeringu tegi, oli Verstoni käive 4,2 miljonit eurot, täna on see aga 92 miljonit eurot.