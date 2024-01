Eestlaste seas populaarne investeering tegi kõigi aegade tipu

Analüütikute teatel vedas Ühendriikide aktsiaindeksi uue tippmargini investorite usk tehisintellekti. «Turgu veavad väga-väga tugevalt tehisintellekti alal toimetavad ettevõtted ja need tehnoloogiaettevõtted, kellel on teistest eristuvad tooted. See trend püsis terve eelmise aasta ning on kandunud üle ka 2024. aastasse,» ütles varahaldusettevõtte Northwestern portfellihaldur Matt Stucky CNBC-le.