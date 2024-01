Tallinna börs ⟩ Tulemused avaldanud Tallinna Kaubamaja aktsia langes

Tallinna Kaubamaja Grupp teatas neljapäeval, et ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 947,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 862,8 miljonit eurot, 9,8 protsenti. Puhaskasum kasvas samal ajal enam kui veerandi 26,9 protsenti 37,4 miljoni euroni.

Supermarketite ja kaubamajade segmentides olid müügikasvud tagasihoidlikud, olles mõjutatud tarbijakäitumise muutumisest. Klientide kasvav ebakindlus tuleviku suhtes on ettevõtte hinnangul teinud nad ettevaatlikumaks ning säästlikumaks ja vaatamata hinnakasvu pidurdumisele on kaupade hinnad kõrged ning kliendid on otsimas kokkuhoidu soodushindade ning ostukorvi optimeerimise kaudu. Viimane mõjutab enim supermarketite segmendi müügikasvu.