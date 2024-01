Kaja Kallas avaldas, kui palju raha hakkavad eestlased igal aastal Ukrainale andma

ERR kirjutas, et Kaja Kallase valitsus soovib anda Ukrainale igal aastal 14 miljonit eurot pluss 0,25 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKP). Aga palju see kokku teeb?

Eesti on Ukrainale andnud sõjalist abi kokku ligikaudu 1,4% väärtuses meie SKP-st, teatas valitsus Ukraina presidendi külaskäigu ajal läinud nädalal. «Äsja võtsime vastu otsuse anda Ukrainale veel 80 miljoni euro väärtuses sõjalist abi. Otsustasime ka, et Eesti pikaajaline sõjaline abi Ukrainale saab järgmise nelja aasta jooksul olema 0,25% meie SKP-st. Kui kõik Ukrainat toetavad riigid võtaksid endale sarnase kohustuse, viiks see Ukraina kindla võiduni,» ütles Kallas toona. Täide tuleb tema sõnul viia ka Euroopa Liidu miljoni mürsu algatus.