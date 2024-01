MM Grupi praeguste osanike omavahelise kokkuleppe alusel liigub Magnum AS koos tütarettevõtetega kontsernist välja. Magnum AS-i uue valdusühingu MM Pharma OÜ osanikuks on 100 protsenti Margus Linnamäe. MM Pharma OÜ juhatus saab olema kaheliikmeline, esimehena jätkab Margus Linnamäe ja juhatuse liikmena Kristel Volver.

MM Grupi ja MM Pharma juhatuse liige Kristel Volver kommenteeris, et uue valdusühingu põhifookus on ravimiäril ja meditsiinisektoril ning et tegemist on esimese sammuga pikemast plaanist. «Lisaks Magnumile liigub uue valdusühingu alla tulevikus ka hetkel täiesti eraldiseisev Confido Healthcare Group,» sõnas Volver.