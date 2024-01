Eesti üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär on Riigi Teataja andmetel 1749 eurot kuus. Tuleval nädalal peaks algama õpetajate streik, millega nõutakse alammäära tõstmist 1950 euroni kuus.

Palga juurdenõudmine pole midagi ebatavalist. Sel nädalal andis Saksamaa suur ehitustöötajate ametiühing IG BAU teada, et nemad nõuavad ka kõikidele töötajatele palgatõusu. Seal ei hakata senti saagima: IG BAU teatas, et 930 000 töötajad peavad saama 500 eurot palgalisa. Madalama palgaklassiga töötajatele tooks see kaasa 21-protsendise palgatõusu, kirjutas Deutschlandfunk.