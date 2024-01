Automaks ainult paar protsenti! Vaata, milline on ametnike arvutuste järgi Eesti keskmine auto

Rahandusminister Mart Võrklaev, kelle juhendamisel automaks välja töötati, tõi välja kolm põhimõtet, mida maksu kavandamisel järgiti: maks peab aitama jõuda eesmärkideni, mille Eesti on endale seadnud loodushoiu vallas, tooma riigikassasse raha ning olema inimestele ja ettevõtetele jõukohane. Võrklaev rõhutas automaksueelnõu kommenteerides, et riigi eelarve on väga pingeline ning igast täiendavast eurost on abi.