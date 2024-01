Kinnisvaraekspert: Tallinna uusarendustes on üürihinnad nii palju langenud, et mõistliku tootluse teenimine on võimatu

«Nii nagu kinnisvara ostu-müügiturg, on ka kallimate korterite üüriturg olnud surve all. Võin tuua mitmeid näiteid 800–900-eurose kuuüüriga korteritest, mille eest veel aasta eest küsiti sadakond eurot rohkem,» kirjeldas Vahter, kelle sõnul ei ole Tallinna üürituru kohta olemas küll mingit ühtset registrit, kuid üldised trendid joonistuvad siiski välja. «Oma rolli on viimastel kuudel mänginud külm talv ja sellega kaasnevad kõrged kommunaalkulud. Kui neli-viis aastat tagasi ei pööranud üürnik kommunaalkuludele erilist tähelepanu, on nüüd kõik õppinud ka neisse numbritesse süvenema,» lisas Vahter.