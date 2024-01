Ajalehe allikate sõnul on Venemaa ja Türgi pankade vahelised korrespondentsuhted katkestatud ja maksete töötlemine lõpetatud, ilma et lepinguid oleks ametlikult lõpetatud. Ühe allika sõnul on erandeid - näiteks seoses välispankade tütarettevõtetega Venemaal.