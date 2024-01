Lagarde peab intressimäära langetamist suvel tõenäoliseks

EKP president Christine Lagarde ütles Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil uudisteagentuurile Bloomberg, et keskpank võib peagi teha oma esimese intressimäära alandamise. Samas summutas prantslanna siiski mõnevõrra ootusi ja viitas rahapoliitika tsüklilisusele. Samuti tõi ta välja teatava ebakindluse ja mõned juhtivad näitajad, mis ei ole veel jõudnud soovitud tasemele.

Lagarde'i kommentaarid järgnevad mitmetele EKP rahapoliitikutele, kes on viimastel päevadel intressimäärade kärpimist propageerinud. Samal ajal on nad aga vastuollu läinud turuosaliste kõrgete ootustega. Veel mõned päevad tagasi oodati käesoleval aastal kuni kuut intressimäära alandamist kokku umbes 1,5 protsendipunkti ulatuses. Pärast Lagarde'i ja tema kolleegide kommentaare on ootused viimasel ajal mõnevõrra langenud.