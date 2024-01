Venemaa ei saa enam Narva elektrijaamade tööd seisata

«Narva jõe peal on tamm, mille pooled lüüsid on Eesti poolel ja pooled Venemaa poolel ja mõlemal on võimalus veetaset mõjutada. Mis puudutab Narva jaamade veevarustust, siis eelmise aasta viimases kvartalis valmis statsionaarne lahendus, kuidas jaamade veevarustus tagada ka Narva jõe taseme languse korral. Seni oli seal ajutine lahendus kasutusel,» rääkis ERRile Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.