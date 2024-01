«Lugupeetud peaminister, kas valitsus saab aru, et maksutõus veel rohkem pidurdab majanduskasvu,» küsis Tšaplõgin infotunnis.

Kallas vastas, et järgmisel aastal jõustuva tulumaksureformi käigus alandatakse ettevõtjatele tööjõukulusid ning enamikule palgasaajatele jääb seeläbi rohkem raha kätte. Reformierakond on varem teatanud, et nn maksuküüru kaotamisest võidavad kõik, kes teenivad alla 8000 euro kuus.