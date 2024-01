Holm tõi turule tasudeta krediitkaardi

100-eurose limiidiga Krediitkaart 100 on panga juhi sõnul turvaline valik finantskäitumist harjutavatele noortele või inimestele, kes vajavad kindlateks ostudeks riskivaba krediitkaarti.

«Töötasime välja kuumaksu-, intressi- ja lepingutasuvaba krediitkaardi, millel on 100-eurone limiit igakuiseks kasutamiseks. Kasutatud summa tuleb tagasi maksta järgmise kuu 10. kuupäevaks, misjärel avaneb uus 100-eurone limiit. Selline äärmiselt lihtne toode on sobilik inimesele, kes vajab kindlateks regulaarseteks ostudeks või teenuste eest tasumiseks oma igapäevase pangakaardi kõrvale krediitkaarti, mis ei too kaasa täiendavaid tasusid,» sõnas Holmi tegevjuht Kaspar Kalvet.