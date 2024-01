Majandusleht The Wall Street Journal kirjutab, et Pekingi asutus uurib tähelepanelikult veebipoe andmetöötlust, tuvastamaks, ega see ei kätke endas riiklikke julgeolekuriske. Nagu kirjutab majandusleht, võib see kõik plaanitud aktsiate avalikku esmaemissiooni ehk IPOt edasi lükata.