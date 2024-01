Ärikinnisvara renoveerimine tooks veerandi energiasäästu

Kliimaminister Kristen Michali sõnul käib hoonete renoveerimisel ja energiatõhususe parandamisel majanduslik kasu koos. «Korras hooned aitavad juhtida kulutusi küttele, energiale. See tõstab varade väärtust ja hoonete kasutusmugavust. Energiatarbe tark juhtimine vähendab survet tipukoormustele ja hindade kõikumisele nii, et lisaks enda kasule sünnib korras hoonefondist kasu ka kliimale ja ühiskonnale,» kommenteeris kliimaminister pressiteates.

Valminud uuringus keskenduti erinevatele ärikinnisvara tüüpidele, nagu büroohooned, laod, tootmishooned ja haiglad, eesmärgiga kaardistada nende renoveerimisvajadused ning leida kulutõhusaid võimalusi energiasäästuks ja investeeringuteks. Kokku on täna ärikinnisvara Eestis hinnanguliselt ligi 29 miljonit ruutmeetrit, millest 17 miljoni renoveerimine on uuringu järgi mõistlik ja vajalik. Selgus, et kui hoone piirdetarindite, nagu seinte, katuste ja põrandate uuendamine on kallis, makstes 900–1100 eurot ruutmeetri kohta ning tasudes end ära alles aastate pärast, toovad märkimisväärseid tulemusi ka oluliselt väiksemad renoveerimistööd ja investeeringud.