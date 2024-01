E-residentsus on avanud Eesti ettevõtetele täiesti uue turu

E-residentsuse programmi tegevjuhi Liina Vahtrase sõnul on e-residentsus andnud tõuke Eesti teenusmajanduse kasvule ja platvormiga liitunud teenusepakkujad kasvavad koos programmi ning e-residentide ettevõtetega. «Soov luua Eestis firma on e-residentsuse taotlemisel peamine ajend ja alustavad ettevõtjad vajavad tuge. Paljud e-residentide ettevõtted on kiires kasvufaasis, mis tähendab suurenevat nõudlust erinevate teenuste järele. Äri käivitamiseks ja kasvatamiseks ostetakse kohalikelt ettevõtetelt enim ettevõtte asutamise, virtuaalkontori ja raamatupidamise teenuseid, samuti juriidilist ning maksualast nõustamist,» märkis Vahtras.