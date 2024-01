Magnetic Academy eesmärk on koolitada lähiaastatel 60–100 uut lennumehaanikut. Programm pakub võimalust neile, kellel puudub varasem lennundusalane haridus või kogemus, samuti annab see lisakoolitusvõimalusi juba ettevõttes tegutsevatele spetsialistidele.

Programmis on ühendatud Magnetic MRO kogemus ja Riia transpordi- ja telekommunikatsiooni instituudi (TSI Riga) akadeemilised teadmised. «Meie eesmärk on täita kriitiline lünk kvalifitseeritud tööjõus, mis on Magnetic MRO arengu jaoks hädavajalik,» ütles Magnetic Groupi tegevjuht Risto Mäeots.