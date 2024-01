Rail Baltic vajab hiiglasliku rahaaugu täitmiseks erilahendust

Kolme Balti riiki läbiv Rail Baltic on lõpuks paisu tagant liikuma saanud. Kui siiani tegeleti keskkonnamõjude hindamise, maade omandamise, projekteerimise ning kõige muu nähtamatuga – kui ristmike ja ökoduktide ehitamine välja arvata –, siis sel aastal läheb lõpuks ka «päris ehituseks». Rail Balticu Eesti üksus on praeguseks paisanud ehitusturule ligi 70 kilomeetrit raudtee põhitrassi hankeid, mis ootavad ehitajatelt pakkumisi.

See on meeletu maht – Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsa sõnul võiks väljakuulutatud põhitrassi hangete maksumus küündida umbes 350 miljoni euroni. Esimene leping on juba sõlmitud: 34 miljoni euro eest ehitab 3,8 kilomeetrit Ülemiste jaamast Pärnu suunal taristuehitaja TREV-2 Grupp. Mõistagi ei hakka peamiselt teedeehitajana tuntud TREV-2 raudteerööpaid paigaldama või kontaktvõrku ehitama. Kõikide praeguseks väljakuulutatud põhitrassi hangete eesmärk on rajada raudteele muldkeha, kuhu hiljem saaks panna liiprid, rööpad ja elektriühenduse. Edasised tööd jäävad suure tõenäosusega juba mõnele välisfirmale, kel on kiirraudtee ehitusega kogemusi.