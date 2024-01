Moekett Uniqlo kaebab Hiina konkurendi Sheini kohtusse

Mõne jaoks võib see olla lihtsalt märkamatu aksessuaar, kuid Jaapani kiirmoefirma Uniqlo 14,90 eurose jaehinnaga mini õlakott on osutunud sotsiaalmeediahitiks. Enamik TikToki kasutajaid kiidab praktilise mudeli näiliselt hämmastavalt suurt panipaika, mis meenutab Mary Poppinsi võlukotti.

Jaapani moeketi jaoks on see õnnejuhtum, mis on nüüd arvatavasti meelitanud turule jäljendajaid. Uniqlo emafirma Fast Retailing teatas oma veebilehel, et nad esitasid 28. detsembril Tokyos hagi Hiina konkurendi Sheini ja kahe sidusettevõtte vastu. Väidetavalt müüs Shein Jaapanis koti koopiat ning seetõttu peaks firma «viivitamatult lõpetama imitatsioonitoodete müügi» ja maksma kahjutasu.