Ühing: Youtube teenib raha kliimasoojenemise eitajate abil

Teisipäeval avaldatud raporti kohaselt teenib YouTube 13,4 miljonit dollarit (12,3 miljonit eurot) aastas reklaamidelt kanalites, kus videotes esinevad inimesed esitavad kliimamuutuste kohta valeväiteid. Videojagamiskeskonnal on küll reeglid, millega nad väärinfo leviku vastu võitlevad, kuid sisuloojad on õppinud nendest kõrvale hiilima. Reklaame näidatakse Youtube'i videote vahel ning pikematel videotel on reklaamipausid.