FOTOD ⟩ Hiina elektriautotootja laieneb Eesti turule

«Viimase aasta jooksul on International Motors Nordic müünud Rootsis ligi 1000 GWM ORA 03 autot ja oleme nüüd valmis tooma need tehniliselt nutikad, hästi varustatud ja stiilsed autod Eesti, Läti ja Leedu autohuvilisteni. Esimesena jõuab turule elektriauto GWM ORA ja aasta teisel poolel toome müügile ka pistikhübriidi WEY. Eesmärk on 2026. aastaks müüa 1400 GWM elektriautot ja pistikhübriidi Baltikumis,» ütles International Motors Nordici tegevjuht Christer Blomdell.

Autod on saadaval kahe akuga

GWM ORA 03 tuleb turule kahe erineva akumahuga – 48 kWh mudelile lisandub peagi 63 kWh versioon, mis võimaldavad sõita vastavalt 310 ja 420 km. Akut on võimalik laadida 38 minutiga, 20 protsendilt 80 protsendile, suurema aku puhul 46 minutiga. Elektriautod on varustatud kõigi vajalike süsteemidega, mida tänapäevaselt autolt oodatakse: 360-kraadine kaamera, eessõitva autoga kohanduv püsikiiruse hoidja, sõidurajal hoidmise abisüsteem, erinevad hoiatussignaalid ning stabiilsuskontroll. Samuti kasutab ORA sisustuses ainult jätkusuutlikult valmistatud materjale.

Great Wall Motor

Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM) on Hiinas alguse saanud rahvusvaheline autotootja, mis on tegutsenud juba üle 40 aasta. 1984. aastal asutatud ettevõte hõlmab mitut kaubamärki ning on noteeritud Hongkongi ja Shanghai börsidel.

Ettevõte müüb aastas ligikaudu 1,3 miljonit sõidukit, sellest üle 50 protsendi väljaspool koduturgu (muu hulgas Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aasias, Lähis Idas ning Euroopa riikides).