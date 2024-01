Kaasaegne raamatupidamine: mida see tähendab ja mis kasu ettevõtja saab

Digitaliseerimisel mängivad suurt rolli ka pangad ning hetkel ongi just pangandussektor üks suuremaid raamatupidamise digitaliseerimise ja automatiseerimise eestvedajaid. «Täna on pangandussektor olnud väga tugev eestvedaja ning kõik suuremad universaalpangad Eestis on ära teinud liidestused raamatupidamistarkvaradega ja on võimalik väga mugavalt saata makseid raamatupidamisprogrammist panka ja samamoodi panga väljavõtteid otse raamatupidamistarkvarasse,» räägib Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse äriliini juht Erje Mettas.