Sõda Punasel merel pidurdab laenuraha odavnemist

Kui veel detsembris oldi rahaturgudel kindlad, et intressimäärad langevad eelolevaks suveks juba märkimisväärselt, siis nüüd ollakse selles suhtes skeptilisemad. Analüütikud ennustasid detsembri keskel, et alanud aasta juulis näeme näiteks enamiku Eesti kodulaenude baasintressi ehk kuue kuu euribori kolme protsendi kandis ja aasta lõpuks juba 2,4 protsendi juures.

Intressimäärade tõusu taga on Lähis-Ida konflikti laienemine, mis tõstab meretranspordi ja seeläbi meritsi veetavate kaupade hindu. Nüüd kardetakse rahaturgudel, et see sunnib Euroopa Keskpanka edasi lükkama intressimäärade langetamise, mida loodeti algavat juba kevadel.