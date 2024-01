Tundub, et Türgi ei osale sel nädalal Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil, teatab Bloomberg. Uudise kohaselt tahtis Türgi rahandusminister Mehmet Şimşek osaleda poliitikute ja ärijuhtide iga-aastasel kohtumisel, kuid president Recep Tayyip Erdoğan takistas seda.

Põhjuseks on ilmselt WEFi korraldaja Klaus Schwabi seisukoht Gaza sõja suhtes. Davosi foorumi asutaja ja esimees on mõistnud hukka Hamasi rünnaku Iisraeli vastu, kirjeldades seda kui terrorirünnakut, mis ilmselt vihastas Türgi presidenti. Erdoğan ise on korduvalt kritiseerinud Iisraeli käitumist sõjas.