Panga analüüs näitab, millised alad on saanud kriisist suurima hoobi

Finora Panga krediidijuhi Anoly Gildeni sõnul on hiljuti Eesti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et raske majanduskeskkonna mõju on sektoriti väga erinev: kui mõned valdkonnad on struktuurses kriisis, siis teisal otsitakse rahastust laienemiseks.