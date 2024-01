Bigbank pakub kampaania korras soodsamat kodulaenu intressi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul kehtib võrdselt hea pakkumine uue kodu energiaklassist sõltumata. «Me teame, et enamik Eesti inimesi ei saa endale täna lubada uut kodu A-energiaklassiga uusarendustes. Selle eest ei pea neid karistama kulukama pangalaenuga. Kodu on kodu ja raha on raha ning seetõttu kehtib meie pakkumine ühtmoodi kõigile,» rõhutas Pechter, lisades, et keegi ei peaks end tundma selle pärast ebamugavalt või tõrjutult, et tema pere kodul ei ole A-energiaklassi.