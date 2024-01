Kuid raamatupoodide olukorda mõjutavad ka Soome valitsuse otsused. 2021. aastal tehti seadusemuudatus, mille tõttu peavad kohalikud omavalitsused ise gümnaasiumiõpilastele õpikuid ja muid õppematerjale ostma, et need oleksid õppuritele tasuta. See vähendas eelkõige väikepoodide müügitulu ning mitu neist on praeguseks uksed sulgenud. Koolid ostavad üldjuhul õpikud suurtelt edasimüüjatelt.