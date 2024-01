Minister riiklikku lennufirmat ei välista: mõistlik on panustada erinevatesse ühendustesse

«Julgen öelda, et Eesti riigi ja majanduse vaatest on mõistlik panustada erinevatesse ühendustesse,» märkis Michal Äripäeva hommikuprogrammis.

Riikliku lennufirma Nordica erikontrolli esialgne vaheraport on valitsusel käes ning veebruari teisel nädalal peaks tulema ka erikontrolli raport. Michali kinnitusel tehakse sellest avalikuks niipalju kui ärisaladus võimaldab. Michal märkis, et tema huvi on teha sellest raportist võimalikult suur osa avalikult kättesaadavaks. «Seal on hulk õppetunde, kuidas ettevõtet juhtida ja mida mitte teha,» lausus ta.

Nordica majandusseisust ja rahaprobleemidest on Postimees varem kirjutanud siin: Nordical on kuu lõpuks raha täiesti otsas?

2023. aasta suvel Eesti raskustes lennusektorit nõustama palgatud Knighthood Globali ülesanne on Michali sõnul olnud Nordica stabiliseerimine, ettevõttest raha väljavoolu peatamine ning selle erastamiskõlbulikuks muutmine. Kas see õnnestub, selles osas Michal liialt optimistlik ei ole. Nõustaja taustas ilmnenud probleemidest on Postimees varem kirjutanud siin: Nordicat hiigelsumma eest päästma tõtanud rahvusvahelised konsultandid said kriminaalsüüdistuse.

«Teine alternatiiv on sama suur ehk selle lõpetamine,» lausus Michal.

Michal ei välistanud, et tulevikus riik analoogsesse ettevõtmisse raha paneb. «See oleks pinnapealne, et väita, et me enam ei hakka,» lausus Michal.

Väike ja Euroopa ääremaal asuv riik ei saa seda endale lihtsalt lubada, sest meie ühenduste pidamine on oluliselt kriitilisem ning raskem kui siis, kui me oleksime Euroopa südames.

Michali sõnul tasub juhul, kui mingid ühendused peaksid ära kukkuma, kaaluda näiteks otsehankeid, mille korraldamine on varasema ajaga võrreldes muutunud lihtsamks ja mugavamaks. «Väikeses riigis ei saa öelda, et «Tere tulemust Eestisse, aga lennake kõigepealt Riiga,»» rääkis Michal.