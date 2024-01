Uuring: enamik tööandjatest on hädas sobivate inimeste leidmisega

Tõõjõu värbamisega tegeleva ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti enam kui 40 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on alanud, ehk tänavuse esimese kvartali värbamisplaanid ning tööturuootused.

Globaalselt on suurim värbamisvajadus jätkuvalt infotehnoloogia- ja finantsvallas, samuti on keeruline leida insenere. Pisut madalamaid värbamiskavatsusi märgivad üleilmselt ettevõtted hetkel tootmise ja logistika valdkonnas.

«Sama uuringu järgi oli kümme aastat tagasi sobivate spetsialistide leidmisega hädas 36 protsenti tööandjatest, praegu 75,» märkis Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra. «Uuring näitab endiselt optimistlikku värbamisaktiivsust, aga see peegeldab ka asjaolu, et olemasolev ja pealetulev tööjõud ei vasta enam ootustele. Tööandjate eeldused on sageli ka ebarealistlikud - otsitakse inimesi, kes teavad ja oskavad kõike, on oma valdkonnas eksperdid, tunnevad tehnoloogiaid ja on suurepäraste isiksuseomadustega. Paraku selliseid tööturul igavlemas ja pakkumisi ootamas ei ole, neid peavad organisatsioonid ise arendama ja koolitama, mis nõuab põhimõtteliselt teistsugust hoiakut,» lisas Kaldra.

Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel India, Holland, Costa Rica, Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko. Maailma kõige tagasihoidlikumad värbajad on hetkel Argentiinas, Tšehhis, Jaapanis, Ungaris ja Kreekas. Kvartaalselt on väljavaateid parandanud enim Saksamaa, mis tunnistab ka Euroopas kõige suuremat töötajate defitsiiti. Üheks suuremaks kukkujaks on mõistetavalt Iisrael. Samas piirkondlikult on pikalt olnud pessimistlikud Ungari ja Poola tööturud, mis on aastaga võrreldes just suurimad värbamiskindluse kasvatajad.

Vähem kui pooled plaanivad lähiajal uusi töötajaid palgata

42 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et on valmis inimesi juurde värbama, 39 protsenti hoiab senist taset, 16 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja kolm protsenti polnud uuringu läbiviimise ajaks otsustaud.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal.

19 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Uuringuga saab täpsemalt tutvuda siin.