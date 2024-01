Eesti laevandusettevõte: rohepööre on meile avanud hulganisti ärilisi võimalusi

Taastuvatest allikatest pärit metanool on keskkonnasõbralik kütus, mida on võrdlemisi lihtne hoiustada ja käidelda. Väljakutse on seni seisnud alternatiivkütuse efektiivses ladustamises, sest võrreldes praegu enimkasutatavate laevakütustega võtab see pea kaks korda rohkem ruumi. 2021. aastal EASi «Ettevõtluse Auhind» konkursil aasta eksportööri tiitliga pärjatud SRC Groupi loodud tehniline lahendus võimaldab teatud ümberehitusega laevades mahutada kuni 85 protsenti rohkem metanooli.

SRC Group on Eestis loodud rahvusvaheline laevandusettevõte, kes tegeleb laevade ja mererajatiste ehituse ja remondiga.

«Metanool on üks suurima potentsiaaliga biokütuseid, millele üleminekul on olnud kolm peamist probleemi: laevamootorite suutlikkus metanooli põletada, selle efektiivne ladustamine ja metanooli kättesaadavus. Süsteem, mida tutvustasime turul mõne kuu eest, teeb meist täna ainsa ettevõtte maailmas, kes on metanooli ladustamise küsimuse ära lahendanud,» selgitas SRC Groupi tegevjuht Hannes Lilp.

Kohalikust ärist rahvusvaheliseks tipptegijaks

SRC Groupi juhtidega vesteldes ei jää kahtlustki, et uuendusmeelsus on ettevõtte DNA-sse sisse kirjutatud. 23 aasta eest alustati äri lihtsamate laevaremonditöödega. Tudengina ettevõtlusteekonda alustanud Lilp meenutab, et SRC areng oli kiire ka algusaastatel. «Eks nullist liikuma hakkamine on ikka lihtne. Reaalsuses olime esimesed 15 aastat eelkõige kohalik ettevõte. Lisaks remondile pakkusime küll ka väiksemas mahus ümberehitustöid, kuid sõltusime ikkagi kohaliku turu käekäigust,» märkis ettevõtte tegevjuht.