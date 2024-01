Kaks Eesti naisettevõtjat pälvisid Visa kopsaka kasvuraha

Naisettevõtjad said kandideerida juba teist aastat Baltikumis toimuvale programmile Visa She's Next, mille eesmärk on suurendada naisettevõtjate nähtavust ja parandada nende juurdepääsu välisele rahastusele. Kaks Eesti naisettevõtjat pälvisid kumbki 10 000 eurot kasvuraha ja ligipääsu Novatore'i aastasele personaalsele ärinõustamisele. Koostöös Luminoriga valis kohalik žürii Balti riikides välja kuus laureaati.