KV: vahe korterite pakkumis- ja tehinguhindade vahel käriseb laiemaks

«Vinduma jäänud majanduslangus, kõrgel püsiv intressimäär ja madal tarbijakindlus on koduostjate jõu ja julguse ära võtnud. Tehingute arv elamispindade turul on näitamas vähenemise trendi ja see survestab hindu,» tõi Teslon välja olulised korteriturgu mõjutavad majandustegurid.