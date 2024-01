Maagiline kuubik, nagu seda algselt kutsuti, oli mõeldud matemaatiliseks tööriistaks, mis aitaks õpilastel mõista kolmemõõtmelist liikumist. Alles pärast seda, kui Ungari skulptor ja arhitektuuriprofessor Ernő Rubik oma valmis kuubi kokku segas ja värvilisi plokke ümber joondada proovis mõistis ta, et on loonud pusle.

Alates Ruubiku kuubiku loomisest 1974. aastal, on see levinud kogu popkultuuri maastikul, ilmudes filmides ja telesaadetes, muusikavideotes, koomiksites, videomängudes ja muuseumides. Ikooniline kolm korda kolm ruudustik on kaunistanud T-särke, muudetud võtmehoidjateks, inspireerinud arhitektuuri ja tekitanud terve kunsti alamžanri.