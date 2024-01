LHV klient üritas osta veebis kaardimaksega viisat, kuid loobus viimasel minutil tehingu lisakinnitusest, sest viisa hind oli kõrgem kui teadaolevalt. Klient oli veendunud, et makse ei lähe ilma kinnituseta läbi, kuid ootamatult sai ta teate, et makse on siiski läbi läinud. LHV kinnitab, et tehing on tõepoolest ilma lisakinnituseta toimunud, mistõttu tõstatab see juhtum küsimuse LHV turvasüsteemi töökindluse kohta.