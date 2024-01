MAI KRAFT ⟩ Kas küberrünnakute hulk on tõusuteel või suudame neid paremini tuvastada?

Küberintsidentide hulk on ka reaalselt tõusuteel. Kuigi mingi osa näilisest kasvust saab omistada sellele, et erinevad asutused ja inimesed suudavad tuvastada juhtumeid, mis jäid varem kahe silma vahele, siis see pole ainus põhjus, miks kõik viimasel ajal kõvasti ohtlikum tundub. Küberruum ongi ohtlikum kui ta varem oli ja ilmselt lähiajal asjad kuigi palju paremaks ei lähe. Rünnakud käivad alati lainetena ja kuigi mingil perioodil võib kõik tunduda taas rahulikum, siis on vältimatu, et mõõn pöördub ühel hetkel taas tõusule.