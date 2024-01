ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) teatas, et juunist detsembrini püstitati iga kuu uued temperatuurirekordid ja see muster tõenäoliselt El Niño tõttu jätkub.

USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) prognoosi kohaselt on tõenäosus, et 2024. aasta on 2023. aastast soojem, üks kolmest ning väitis 99-protsendise kindlusega, et 2024. aasta kuulub kõigi aegade viie soojema hulka.