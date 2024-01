Luubi all ⟩ Juhitavate elektrijaamade puudus ajab elektrihinna lendu

Pea alati, kui börsihind kerkib tarbija arvates talumatult kõrgele, hakkavad pasunad hüüdma, et Eestisse on kiiresti juurde vaja uusi juhitavaid tootmisvõimsusi. Ainult taastuvenergiaga kaugele ei purjeta, ütlevad selle kriitikud. Iva on selles jutus olemas, sest enamasti just külma ja tuuletu ilmaga – kui ülikõrgete hindade risk on kõige suurem – kerkib elektri börsihind ilmast sõltumatute võimsuste vähesuse tõttu taevasse. Seega on igati loogiline järeldada, et kui tahta jaanuari alguses kogetud hinnašokkidest hoiduda, tuleb Eestisse rajada selliseid võimsusi, mis ei laseks ülikallitel pakkujatel enam turule pääseda. Päris nii lihtne see lahendus aga siiski pole.