Müller: investorid võivad olla ümber hinnanud riikide suhtelisi riske

Valitsus emiteeris kolmapäeval kümneaastaseid võlakirju ühe miljardi euro väärtuses. Võlakirjade kupongi intressimääraks kujunes 3,25 protsenti aastas ning nende lunastamistähtaeg on 2034. aasta jaanuaris.

Huvi Eesti riigi võlakirjade vastu osutus oodatust kõrgemaks, sest võlakirju soovis märkida ligi 180 investorit enam kui 7,2 miljardi euro eest. Võlakirjade ostjateks on eelkõige Euroopa riikide pangad, pensioni- ja investeerimisfondid.

Ta nentis, et veel kuni 2022. aasta esimese pooleni oli Eesti riigi jaoks laenamine võrreldes Hispaaniaga odavam. «Ju on investorid riikide suhtelisi riske ümber hinnanud pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale. Aga ehk on roll ka Eesti majanduse suhteliselt nõrgemal seisul,» märkis Müller.