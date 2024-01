Liidud: riigi plaan toob Eestile poole miljardi euro suuruse kahju

Peaministrile, rahandusministrile, majandusministrile ning riigikogu majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetele saadetud pöördumises juhivad ettevõtlusorganisatsioonid tähelepanu, et kavandatava juhendiga minnakse muutma väljakujunenud investeeringute praktikat, millel on kahjustav mõju Eesti kapitaliturgude jaoks. Muudatus halvendab liitude hinnangul Eesti ettevõtete ligipääsu kapitalile, mis on praeguses majandusolukorras ettevõtjatel niigi keeruline. Eelkõige puudutab see keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on investeeringute abil olemas tugevad eeldused kasvada suureks ning kus juba täna tuhandeid töökohti.