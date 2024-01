Toorkohvi hinnad on Paulig Baltikumi kommunikatsioonijuhi Margit Palmi sõnul viimase viie aasta jooksul kõikunud. «2016. aastal oli kohvi keskmine hind umbes 1,35 dollarit naela kohta. 2017. aastal tõusis hind umbes 1,50 dollarile/nael ja 2018. aastal langes hind umbes 1,15 dollarini/nael. 2019. aastal tõusis hind taas umbes 1,25 dollarini/nael ja 2020. aastal langes hind umbes 1,00 dollarile/nael. Brasiilias levinud pakase tõttu tõusid 2021. aastal hinnad kiiresti, sest peaaegu 25 protsenti saagist läks kaduma ja Brasiilia moodustab umbes 35 protsenti kogu maailma kohvitoodangust,» märkis Palm Postimehele.

Ta lisas, et sellest ajast on hinnad rohkem paika loksunud ja praegu on turuhind ligikaudu 1,80 dollarit naela kohta.