Elektriautode tootja ütles neljapäeva õhtul avalduses, et Berliini lähedal asuv tehas, kus toodetakse mudel Y autosid ja akusid, on 29. jaanuarist 11. veebruarini pausil.

Tehase sulgemine on järjekordne märk Lähis-Ida sõjategevuse häirivast mõjust ülemaailmsetele tarneahelatele, kuna laevafirmad on üksteise järel teatanud, et on sunnitud suunama kaubalaevad pikemale teekonnale ümber Aafrika lõunatipu, mis kestab analüütikute hinnangul vähemalt 10 päeva kauem.