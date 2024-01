Ekspert: Tallinna kesklinna võib kerkida järjekordne kõrghoone

RE kinnisvara partneri Andi Pleskovski sõnul on ainuüksi Tallinnas planeerimisel mitusada tuhat ruutmeetrit uut büroopinda. «Kuna äripindade pakkumine ületab praegu nõudlust, võivad arendajate plaanid aasta jooksul muutuda. Seetõttu on täpsem järgida neid projekte, mille ehitusega on juba alustatud ja valdav osa pindadest juba ka üürilepingutega kaetud. Praegu on pealinnas ehitamisel 55 000 ruutmeetrit äripinda, mis valmib 2024. aastal.»