Need on enim tagasikeritud läbisõiduga automargid

Uuringu kohaselt on Volkswagen Phaeton Eestis kõige sagedamini tagasikeritud odomeetriga auto – 19,35 protsenti kõigist carVerticali poolt kontrollitud mudelitest oli muudetud läbisõiduga. Tihedalt järel on Audi A8 (18,82 protsenti), Mercedes-Benz S-klass (15,56 protsenti), Jeep Grand Cherokee (12,55 protsenti) ja Volkswagen Touran (11,11 protsenti).

Eesti kahekümnest kõige enam tagasikeritud läbisõiduga mudelist viis on Volkswageni toodetud. Turul on suur nõudlus heas seisukorras kasutatud Saksa sõidukite järele, mis põhjendab, miks Volkswagenid on petturite seas nii populaarsed.