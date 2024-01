Tehinguaktiivsus on langenud, kuid sundmüüke pole ärikinnisvaras sisuliselt toimunud ning ühe vähese piirkonnana Euroopas pole siin ka eluasemete hinnad langenud.

«Balti riikide kinnisvaraturg on püsinud seetõttu, et intressitõusu eelne finantsvõimendus oli madal ja toetus suuresti pangalaenudele. Seega kui Euroopa võlakirjaturgudelt laenamise võimalus sisuliselt sulgus, siis Balti riikide kinnisvarasektorit mõjutas see vähe,» ütles Tamla.