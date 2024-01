Börsidel valitsenud optimismi põhjus oli eelkõige ootus, et suurte riikide keskpangad, eriti USA Föderaalreserv, on baasintressimäära tõstmise peatanud.

Milliseks kujuneb alanud aasta ja kuhu võiks investeerida investor Mari? Investeerimine aktsiatesse on sisuliselt tuleviku ennustamine. Aktsiahindade liikumisel saab määravaks ilmselt see, mis juhtub sel aastal intressimääradega – kas tõus jätkub või hakkavad need hoopis langema, nagu viimasel ajal prognoositakse. Teiseks võtmeteguriks saavad ilmselt arengud tehisaruga seotud valdkondades.