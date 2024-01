Finnair leidis pika otsimise peale uue juhi

«Mul on hea meel tervitada Turkka Kuusistot Finnairi juhtimisel ja Finnairi strateegia järgmiste etappide juhtimisel. Finnair on pärast ajaloolist kahekordset kriisi taastanud oma kasumlikkuse ning ettevõte on heas positsioonis, et jätkata jätkusuutliku tuleviku ehitamist, pakkudes oma Helsingi sõlmpunkti kaudu suurepäraseid ühendusi nii soomlastele kui ka klientidele, kes reisivad Euroopa ja Aasia, Lähis-Ida ja Ameerika vahel,» ütles Finnairi juhatuse esimees Sanna Suvanto-Harsaae.