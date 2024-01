Hoolimata sellest, et talvekülmad on jõudnud Euroopasse, odavneb gaas, kuna varud on piisavad, et ka kõige külmema pakase korral talv üle elada. Hind on langenud eelmise nädalaga võrreldes juba 10 protsenti. Maagaas maksab nüüd rohkem kui poole vähem kui mullu samal ajal, kuid on siiski endiselt kaks korda kallim kui 2021. aasta jaanuaris.