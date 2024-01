Advokaadibüroo TGS Baltic ostab PwC Legali

«Advokaadibüroo lahkumine ei mõjuta PwC põhiteenuseid, milleks on auditi-, ärinõustamis-, tehingu-, maksu-, raamatupidamis- ja ESG-teenused. Meie suhted TGS Balticuga ühinevate PwC advokaadibüroo spetsialistidega on jätkuvalt väga head ning teeme koostööd kindlasti ka edaspidi,» kommenteeris PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender.

TGS Balticu juhtivpartner Sander Kärson, lisas, et kiire regulatiivne ja tehnoloogiline areng ning erinevate valdkondade põimumine muudavad kaasaegse õigusmaastiku aina spetsiifilisemaks. «Mõistetavalt kasvavad õigusteenuste mahu, kvaliteedi ja detailsuse osas ka klientide ootused. Oma võimekust kasvatades saame neile ootustele paremini vastata. Nõudlikule kliendile saavad tõhusamalt toeks olla laiema kompetentsusega bürood ning kasvanud TGS Baltic asetub kindlasti nende hulgas kõrgele kohale.»

PwC Legali juhtivpartner Karin Marosov märkis, et PwC Legalist saadud kogemus nõustada kliente koostöös õigusväliste ekspertidega annab hea eelduse toetada oma kliente üha keerulisemate ning mitmetahulisemate äriliste küsimuste lahendamisel. «Ühendatud meeskond tagab seejuures piisava ressursi, et kliendid saaksid teenust oma valdkonna tippekspertidelt kiiresti nii, et ka advokaatide töö- ja eraelu oleksid tasakaalus. Suurem efektiivsus annab lisaks ka võimaluse toetada meile olulisi väärtusi kandvaid sotsiaalseid ja kogukondlikke algatusi.»