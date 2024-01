Kolmandasse sambasse kogumine on kasulik mitmel põhjusel. Esiteks on see hea viis pikaajaliseks kogumiseks, et kogu sissetulek ei kaoks igakuiselt näppude vahelt ja ka vanemas eas oleks võimalik tagada endale hea elukvaliteet. Teiseks tagastab riik kolmandasse pensionisambasse tehtud sissemaksete pealt tulumaksu.